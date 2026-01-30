Toute lâ€™info en continu
EN CE MOMENT
BÃ©nin vs Ã‰gypte U20 : Le grand dÃ©fi des Amazones Ã LomÃ©
Ã€ Godomey, une opÃ©ration nocturne relance le dÃ©bat sur sÃ©curitÃ©
BÃ©nin : Calendrier officiel de l’installation des conseils communaux 2026
Ã€ lâ€™AssemblÃ©e nationale comme au gouvernement, le temps presse pour plusieurs figures de lâ€™exÃ©cutif bÃ©ninois, dÃ©sormais confrontÃ©es Ã une Ã©quation institutionnelle sans Ã©chappatoire. Ã€ peine installÃ©e, la 10áµ‰ lÃ©gislature de lâ€™AssemblÃ©e nationale place dÃ©jÃ certains membres du gouvernement face Ã un dilemme stratÃ©gique majeur. En vertu de lâ€™article 166â€¦
PARTENAIRE
ECO-BUSINESS
L'actualitÃ© Economique et business
INTERNATIONAL
L'actualitÃ© Internationale
Le jour sâ€™Ã©tait Ã peine levÃ© sur le quartier Guema, dans le troisiÃ¨meâ€¦
SOCIETE
l'actualitÃ© sociÃ©tÃ©
Lâ€™UniversitÃ© dâ€™Abomey-Calavi (UAC) a officiellement lancÃ©, le 11 fÃ©vrier 2026, le concours Â« Mon sein en 180 secondes Â» (MS180s), une initiative portÃ©e par le MinistÃ¨re de lâ€™Enseignement SupÃ©rieur et de la Recherche Scientifique. OrganisÃ© Ã lâ€™occasion de la JournÃ©e internationale des femmes et des filles de science, lâ€™Ã©vÃ©nement ambitionne de placer la prÃ©vention du cancer du sein au cÅ“ur de lâ€™engagement acadÃ©mique et citoyen. RÃ©unis dans lâ€™amphithÃ©Ã¢tre Idriss DÃ©byâ€¦
CULTURE
L'actualitÃ© culturelle
Le pari de Patrice Talon est en passe d'Ãªtre gagnÃ©. En faisant du patrimoine cultuel un levier de "soft power" et de croissance, le gouvernement bÃ©ninois a hissÃ© les Vodun Days 2026 au rang de mastodonte du calendrier culturel africain. L'Ã©dition tenue Ã Ouidah du 8 au 10 janvier a pulvÃ©risÃ© tous les records, selon les chiffres officiels de l'Institut national de la statistique et de la dÃ©mographie (INStaD). â€¦
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au BÃ©nin a fait unâ€¦
SANTE
L'actualitÃ© Sanitaire
Lors du rÃ©cent Forum du Fonds pour la paix de lâ€™Union Africaine, leâ€¦