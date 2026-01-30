Toute lâ€™info en continu






EN CE MOMENT

BÃ©nin vs Ã‰gypte U20 : Le grand dÃ©fi des Amazones Ã  LomÃ©

BÃ©nin vs Ã‰gypte U20 : Le grand dÃ©fi des Amazones Ã  LomÃ©
MinistÃ¨re des Sports
Â© MinistÃ¨re des Sports

Ã€ Godomey, une opÃ©ration nocturne relance le dÃ©bat sur sÃ©curitÃ©

Ã€ Godomey, une opÃ©ration nocturne relance le dÃ©bat sur sÃ©curitÃ©
DR
Â© DR

BÃ©nin : Calendrier officiel de l’installation des conseils communaux 2026

BÃ©nin : Calendrier officiel de l’installation des conseils communaux 2026
MinistÃ¨re de la DÃ©centralisation et de la Gouvernance Locale
Â© MinistÃ¨re de la DÃ©centralisation et de la Gouvernance Locale

AssemblÃ©e nationale : lâ€™UP-R affiche sa cohÃ©sion autour de Joseph DjogbÃ©nou

AssemblÃ©e nationale : lâ€™UP-R affiche sa cohÃ©sion autour de Joseph DjogbÃ©nou
AssemblÃ©e nationale
Â© AssemblÃ©e nationale


Collage
Â© Collage

Ministres Ã©lus dÃ©putÃ©s au BÃ©nin : trente jours pour un choix

9 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  17h44

Ã€ lâ€™AssemblÃ©e nationale comme au gouvernement, le temps presse pour plusieurs figures de lâ€™exÃ©cutif bÃ©ninois, dÃ©sormais confrontÃ©es Ã  une Ã©quation institutionnelle sans Ã©chappatoire.   Ã€ peine installÃ©e, la 10áµ‰ lÃ©gislature de lâ€™AssemblÃ©e nationale place dÃ©jÃ  certains membres du gouvernement face Ã  un dilemme stratÃ©gique majeur. En vertu de lâ€™article 166â€¦

DR
Â© DR
SÃ©curitÃ©

Ã€ Godomey, une opÃ©ration nocturne relance le dÃ©bat sur sÃ©curitÃ©

13 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  11h40

Dans la soirÃ©e du 11 fÃ©vrier 2026, lâ€™arrondissement de Godomey, en pÃ©riphÃ©rie de Cotonou, a Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre dâ€™une vaste opÃ©ration de contrÃ´le menÃ©e parâ€¦

MinistÃ¨re de la DÃ©centralisation et de la Gouvernance Locale
Â© MinistÃ¨re de la DÃ©centralisation et de la Gouvernance Locale
DÃ©centralisation & gouvernance locale

BÃ©nin : Calendrier officiel de l’installation des conseils communaux 2026

12 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  17h42

AprÃ¨s la validation des scrutins de janvier par la Cour suprÃªme, les prÃ©fectures accÃ©lÃ¨rent la cadence. Ã€ partir du 13 fÃ©vrier, une sÃ©rie de cÃ©rÃ©moniesâ€¦

AssemblÃ©e nationale
Â© AssemblÃ©e nationale
Institutionnel

AssemblÃ©e nationale : lâ€™UP-R affiche sa cohÃ©sion autour de Joseph DjogbÃ©nou

12 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  16h03

Au lendemain de son Ã©lection au perchoir, le nouveau prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale a reÃ§u, mercredi 11 fÃ©vrier, les tÃ©nors de sa famille politique. Uneâ€¦

Gouvernement de la RÃ©publique du BÃ©nin
Â© Gouvernement de la RÃ©publique du BÃ©nin
Education, SantÃ©

Mon sein en 180 secondes : lâ€™UAC mobilise la jeunesse contre le cancer du sein

12 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  12h13

Lâ€™UniversitÃ© dâ€™Abomey-Calavi (UAC) a officiellement lancÃ©, le 11 fÃ©vrier 2026, le concours Â« Mon sein en 180 secondes Â» (MS180s), une initiative portÃ©e par leâ€¦

CrÃ©dit photo DR
Â© CrÃ©dit photo DR
DRAME

Parakou : un homme retrouvÃ© mort au quartier Guema

12 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  11h50

Le jour sâ€™Ã©tait Ã  peine levÃ© sur le quartier Guema, dans le troisiÃ¨me arrondissement de Parakou, lorsque lâ€™impensable est apparu au regard des premiers passants.â€¦

Partis politiques

Natitingou : le BR divisÃ© sur le choix du maire

11 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  17h23

Natitingou, 11 fÃ©vrier 2026 â€” Ce qui devait Ãªtre une simple formalitÃ© politique sâ€™est transformÃ© en rÃ©vÃ©lateur de fractures internes. Majoritaire au conseil communal aprÃ¨sâ€¦

Ambassade de Russie au BÃ©nin et Togo
Â© Ambassade de Russie au BÃ©nin et Togo
Diplomatie

BÃ©ninâ€“Russie : Cotonou cÃ©lÃ¨bre la JournÃ©e du diplomate

11 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  16h59

Cotonou, 11 fÃ©vrier 2026 â€” La RÃ©sidence de lâ€™Ambassadeur de la FÃ©dÃ©ration de Russie au BÃ©nin a servi de cadre, mardi soir, Ã  une rÃ©ceptionâ€¦

CrÃ©dit photo : DR
Â© CrÃ©dit photo : DR
Socio-Ã©conomique

RÃ©ouverture de la frontiÃ¨re BÃ©ninâ€“Nigeria : un corridor vital

10 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  15h30

La rÃ©ouverture de la frontiÃ¨re entre le BÃ©nin et le Nigeria marque un tournant majeur pour le commerce rÃ©gional en Afrique de lâ€™Ouest. FermÃ© depuisâ€¦

Capture extraite de la vidÃ©o du commissaire Bignon Delcoz KindjanhoundÃ©
Â© Capture extraite de la vidÃ©o du commissaire Bignon Delcoz KindjanhoundÃ©
Justice

CRIET : le commissaire Bignon KindjanhoundÃ© face Ã  la justice

10 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  10h00

Poursuivi pour des faits lourds, le commissaire Bignon Delcoz KindjanhoundÃ© sâ€™est prÃ©sentÃ© devant la justice bÃ©ninoise, revendiquant un acte citoyen lÃ  oÃ¹ lâ€™accusation voit uneâ€¦

Collage
Â© Collage
Politique

Ministres Ã©lus dÃ©putÃ©s au BÃ©nin : trente jours pour un choix

9 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  17h44

Ã€ lâ€™AssemblÃ©e nationale comme au gouvernement, le temps presse pour plusieurs figures de lâ€™exÃ©cutif bÃ©ninois, dÃ©sormais confrontÃ©es Ã  une Ã©quation institutionnelle sans Ã©chappatoire.   Ã€â€¦



PARTENAIRE









POLITIQUE

L'actualitÃ© politique

DR
Â© DR
Ã€ Godomey, une opÃ©ration nocturne relance le dÃ©bat sur sÃ©curitÃ©
13 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  11h40

Dans la soirÃ©e du 11 fÃ©vrier 2026, lâ€™arrondissement de Godomey, en pÃ©riphÃ©rie de Cotonou,â€¦

MinistÃ¨re de la DÃ©centralisation et de la Gouvernance Locale
Â© MinistÃ¨re de la DÃ©centralisation et de la Gouvernance Locale
BÃ©nin : Calendrier officiel de l’installation des conseils communaux 2026
12 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  17h42

AprÃ¨s la validation des scrutins de janvier par la Cour suprÃªme, les prÃ©fectures accÃ©lÃ¨rentâ€¦

AssemblÃ©e nationale
Â© AssemblÃ©e nationale
AssemblÃ©e nationale : lâ€™UP-R affiche sa cohÃ©sion autour de Joseph DjogbÃ©nou
12 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  16h03

Au lendemain de son Ã©lection au perchoir, le nouveau prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale aâ€¦

Natitingou : le BR divisÃ© sur le choix du maire
11 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  17h23

Natitingou, 11 fÃ©vrier 2026 â€” Ce qui devait Ãªtre une simple formalitÃ© politique sâ€™estâ€¦



ECO-BUSINESS

L'actualitÃ© Economique et business

SBEE
Â© SBEE
BÃ©nin : Coupures d’Ã©lectricitÃ© pour maintenance SBEE
2 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  17h57

COTONOU, 2 fÃ©vrier 2026 (JDN) â€“ La SociÃ©tÃ© BÃ©ninoise dâ€™Ã‰nergie Ã‰lectrique (SBEE) aâ€¦

AssemblÃ©e Nationale du BÃ©nin
Â© AssemblÃ©e Nationale du BÃ©nin
Lutte contre la corruption : Vlavonou distinguÃ© par la GOPAC
19 janvier 2026 PubliÃ© Ã  16h12

Cotonou, 19 janvier 2026 â€“ Le PrÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale du BÃ©nin, Louisâ€¦

JD Benin
Â© JD Benin
BÃ©nin : l’opÃ©ration des putschistes tourne au Â«Â coup de 45 minutesÂ Â»
8 dÃ©cembre 2025 PubliÃ© Ã  13h41

Cotonou, 8 dÃ©cembre 2025 â€” Ã€ lâ€™aube du 7 dÃ©cembre 2025, un silenceâ€¦

JD Benin
Â© JD Benin
HAAC : 600 millions FCFA face Ã  l’obsolescence technique
27 novembre 2025 PubliÃ© Ã  02h26

obsolescencePorto-Novo, 27 novembre 2025 â€“ Devant la Commission des finances de lâ€™AssemblÃ©e nationale,â€¦



SPORT

L'actualitÃ© sportive

MinistÃ¨re des Sports
Â© MinistÃ¨re des Sports
BÃ©nin vs Ã‰gypte U20 : Le grand dÃ©fi des Amazones Ã  LomÃ©
13 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  12h14

Le stade de KÃ©guÃ©, Ã  LomÃ©, sâ€™apprÃªte Ã  devenir le thÃ©Ã¢tre d'une des pagesâ€¦

Mister Ã‰quinoxe 2026
Â© Mister Ã‰quinoxe 2026
Mister Ã‰quinoxe 2026 : Le BÃ©nin triomphe Ã  Abidjan avec l’or
9 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  11h54

Lors du Championnat International Mister Ã‰quinoxe 2026, tenu samedi 7 fÃ©vrier 2026 au Palaisâ€¦

ComitÃ© National Olympique et Sportif BÃ©ninois
Â© ComitÃ© National Olympique et Sportif BÃ©ninois
JO d’hiver 2026 : Nathan Tchibozo, premier BÃ©ninois de l’histoire aux Jeux
22 janvier 2026 PubliÃ© Ã  15h19

COTONOU, 22 jan 2026 (JDB) â€“ Le BÃ©nin s'apprÃªte Ã  vivre un tournant historiqueâ€¦

FÃ©BÃ©BOXE
Â© FÃ©BÃ©BOXE
Boxe : Ã‰lisabeth Salanon, l’unique mÃ©daille du BÃ©nin aux Jeux Africains de la Jeunesse
22 janvier 2026 PubliÃ© Ã  13h52

COTONOU, 22 janv. 2026 (JDB) â€“ Le BÃ©nin a cÃ©lÃ©brÃ© mercredi le retour triomphalâ€¦



INTERNATIONAL

L'actualitÃ© Internationale

CrÃ©dit photo DR
Â© CrÃ©dit photo DR
Parakou : un homme retrouvÃ© mort au quartier Guema
12 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  11h50

Le jour sâ€™Ã©tait Ã  peine levÃ© sur le quartier Guema, dans le troisiÃ¨meâ€¦

X (Twitter)
Â© X (Twitter)
BÃ©nin : Incendie d’un bus Ã  l’entrÃ©e de Malanville
5 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  12h34

Ce jeudi 5 fÃ©vrier 2026, lâ€™entrÃ©e de la citÃ© frontaliÃ¨re de Malanville aâ€¦

WikipÃ©dia
Â© WikipÃ©dia
BÃ©nin : 2 morts lors d’une cÃ©rÃ©monie Egungun Ã  Tori-Bossito
3 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  16h12

Ce qui devait Ãªtre une communion sacrÃ©e s'est transformÃ© en cauchemar. Ã€ Tori-Bossito,â€¦

JDN
Â© JDN
Cotonou sous le choc : le drame Maryline Ajavon
9 janvier 2026 PubliÃ© Ã  14h04

Cotonou sâ€™est rÃ©veillÃ©e dans la stupeur et lâ€™effroi le jeudi 8 janvier 2026.â€¦



SOCIETE

l'actualitÃ© sociÃ©tÃ©

Gouvernement de la RÃ©publique du BÃ©nin
Â© Gouvernement de la RÃ©publique du BÃ©nin

Mon sein en 180 secondes : lâ€™UAC mobilise la jeunesse contre le cancer du sein

Helene Sourou
12 fÃ©vrier 2026

Lâ€™UniversitÃ© dâ€™Abomey-Calavi (UAC) a officiellement lancÃ©, le 11 fÃ©vrier 2026, le concours Â« Mon sein en 180 secondes Â» (MS180s), une initiative portÃ©e par le MinistÃ¨re de lâ€™Enseignement SupÃ©rieur et de la Recherche Scientifique. OrganisÃ© Ã  lâ€™occasion de la JournÃ©e internationale des femmes et des filles de science, lâ€™Ã©vÃ©nement ambitionne de placer la prÃ©vention du cancer du sein au cÅ“ur de lâ€™engagement acadÃ©mique et citoyen. RÃ©unis dans lâ€™amphithÃ©Ã¢tre Idriss DÃ©byâ€¦
Image
Â© Image
CovÃ¨ : DÃ©couverte d’une tÃªte humaine, un suspect interpellÃ©
9 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  16h38

Le quartier AdjohouÃ© AzÃ©hounholi, Ã  CovÃ¨, est sous le choc aprÃ¨s une dÃ©couverteâ€¦

studentsfree.in
Â© studentsfree.in
Abomey-Calavi : un pasteur jugÃ© pour la mort d’un bÃ©bÃ©
6 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  14h11

Un drame domestique a conduit un chef religieux Ã  comparaÃ®tre ce mercredi 4â€¦

ONG Parculture
Â© ONG Parculture
Cotonou lance le recensement des conducteurs de taxi-moto
4 fÃ©vrier 2026 PubliÃ© Ã  11h00

Cotonou, 4 janvier 2026Â â€” La municipalitÃ© de Cotonou a lancÃ©, ce mercredi 4â€¦

JD Benin
Â© JD Benin
Ã‰glises du BÃ©nin : grande priÃ¨re pour des Ã©lections pacifiques 2026
10 dÃ©cembre 2025 PubliÃ© Ã  17h09

Porto-Novo, 10 dÃ©cembre 2025 â€“ Ã€ dix mois des Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2026â€¦



CULTURE

L'actualitÃ© culturelle

Vodun Days 2026
Â© Vodun Days 2026

BÃ©nin : Bilan record pour les Vodun Days 2026 Ã  Ouidah

Helene Sourou
23 janvier 2026

Le pari de Patrice Talon est en passe d'Ãªtre gagnÃ©. En faisant du patrimoine cultuel un levier de "soft power" et de croissance, le gouvernement bÃ©ninois a hissÃ© les Vodun Days 2026 au rang de mastodonte du calendrier culturel africain. L'Ã©dition tenue Ã  Ouidah du 8 au 10 janvier a pulvÃ©risÃ© tous les records, selon les chiffres officiels de l'Institut national de la statistique et de la dÃ©mographie (INStaD).  â€¦
visite OUIDAH
Â© visite OUIDAH
Vodun Days 2026 : Wadagni et Abimbola en visite Ã  Ouidah
8 janvier 2026 Publié à 15h28

Ouidah, le 8 janvier 2026 â€“ Les tambours rÃ©sonnent, les effluves d'encens s'Ã©lÃ¨ventâ€¦

Gouvernement BÃ©nin
Â© Gouvernement BÃ©nin
Vodun Day : du sacrÃ© au spectacle, l’Ã¢me d’un peuple en pÃ©ril
5 janvier 2026 Publié à 13h43

Jadis pilier identitaire et force spirituelle occulte, le Vodun Day traverse une criseâ€¦

JD Benin
Â© JD Benin
Comedy Festival : Cotonou capitale africaine du rire
1 dÃ©cembre 2025 Publié à 18h42

Cotonou, 1áµ‰Ê³Â dÃ©cembre 2025 â€“ Le BÃ©nin a dÃ©cidÃ© de faire rire lâ€™Afrique entiÃ¨re.â€¦

JD Benin
Â© JD Benin
L’humoriste Pacheco nommÃ© champion de l’UNICEF BÃ©nin
20 novembre 2025 Publié à 14h46

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au BÃ©nin a fait unâ€¦

SANTE

L'actualitÃ© Sanitaire

Gouvernement de la RÃ©publique du BÃ©nin
Â© Gouvernement de la RÃ©publique du BÃ©nin
Mon sein en 180 secondes : lâ€™UAC mobilise la jeunesse contre le cancer du sein
12 fÃ©vrier 2026 Publié à 12h13

Lâ€™UniversitÃ© dâ€™Abomey-Calavi (UAC) a officiellement lancÃ©, le 11 fÃ©vrier 2026, le concours Â«â€¦

DRPIS/MDN
Â© DRPIS/MDN
Crise Niger-BÃ©nin : Tiani accuse Patrice Talon aprÃ¨s l’attaque de Niamey
30 janvier 2026 Publié à 14h23

Les relations entre Niamey et Cotonou franchissent un nouveau cap dans l'escalade verbale.â€¦

AssemblÃ©e Nationale BÃ©ninoise
Â© AssemblÃ©e Nationale BÃ©ninoise
BÃ©nin : Faridatou Zachari TraorÃ© au bureau d’Ã¢ge de l’AssemblÃ©e
26 janvier 2026 Publié à 13h04

Le 8 fÃ©vrier prochain, Porto-Novo vibrera au rythme de lâ€™installation de la 10áµ‰â€¦

Google
Â© Google
Toucountouna : un pas de plus vers lâ€™accÃ¨s Ã  lâ€™eau potable
9 janvier 2026 Publié à 14h40

Au cÅ“ur de lâ€™Atacora rural, une rÃ©volution silencieuse coule dÃ©sormais des robinets. Longtempsâ€¦



OPINIONS

Opinions publiques

JD Benin
Â© JD Benin
Afreximbank : Un trio pour la Paix en Afrique
19 avril 2024 Publié à 18h24

Lors du rÃ©cent Forum du Fonds pour la paix de lâ€™Union Africaine, leâ€¦

Dominique Tchimbakala : Â« Il est temps que dâ€™autres femmes sortent de lâ€™ombre et libÃ¨rent leur parole Â»
16 mars 2020 Publié à 15h38

L'affaire Rokia TraorÃ©Â - du nom de la chanteuse malienne arrÃªtÃ© et incarcÃ©rÃ©e Ã â€¦

DÃ©guerpissement de lâ€™ancienne maison du GÃ©nÃ©ral Matheiu KÃ©rÃ©kou
5 novembre 2019 Publié à 19h49

Une affaire fait du bruit dans la citÃ© au BÃ©nin. Il sâ€™agit duâ€¦

Â« La rÃ©vision constitutionnelle initiÃ©e par quelques dÃ©putÃ©s, Ã  lâ€™assemblÃ©e nationale du bÃ©nin est anticonstitutionnelle Â» dixit un politologue bÃ©ninois
30 octobre 2019 Publié à 12h17

A lâ€™annonce de la proposition de la rÃ©vision de la Constitution du BÃ©nin,â€¦

COMMUNIQUÃ‰S OFFICIELS

❝4 fÃ©vrier

Conseil des Ministres du 4 fÃ©vrier 2026

❝26 dÃ©cembre

Conseil des Ministres du 26 dÃ©cembre 2025

❝17 dÃ©cembre

Conseil des Ministres du 17 dÃ©cembre 2025

❝8 dÃ©cembre

Conseil Extraordinaire des Ministres du 08 dÃ©cembre




Ã€ Godomey, une opÃ©ration nocturne relance le dÃ©bat sur sÃ©curitÃ©

Dans la soirÃ©e du 11 fÃ©vrier 2026, lâ€™arrondissement de Godomey, en pÃ©riphÃ©rie deâ€¦
Gouvernement de la RÃ©publique du BÃ©nin
Â© Gouvernement de la RÃ©publique du BÃ©nin
Education, SantÃ©

Mon sein en 180 secondes : lâ€™UAC mobilise la jeunesse contre le cancer du sein

12 fÃ©vrier 2026 Publié à 12h13

Lâ€™UniversitÃ© dâ€™Abomey-Calavi (UAC) a officiellement lancÃ©, le 11 fÃ©vrier 2026, le concours Â«â€¦

MinistÃ¨re de la DÃ©centralisation et de la Gouvernance Locale
Â© MinistÃ¨re de la DÃ©centralisation et de la Gouvernance Locale
BÃ©nin : Calendrier officiel de l’installation des conseils communaux 2026
AssemblÃ©e nationale
Â© AssemblÃ©e nationale
AssemblÃ©e nationale : lâ€™UP-R affiche sa cohÃ©sion autour de Joseph DjogbÃ©nou
Natitingou : le BR divisÃ© sur le choix du maire

BÃ©nin : Bilan record pour les Vodun Days 2026 Ã  Ouidah

Le pari de Patrice Talon est en passe d'Ãªtre gagnÃ©. En faisant duâ€¦

NOUS SUIVRE




TOUTE L'ACTUALITE EN UN CLIC

Politique

Eco et Business

SociÃ©tÃ©

Sport

Culture

SantÃ©

Opinions

Dossiers

International

NOTRE RESEAU DE SITES

AUTRES LIENS