Le pari de Patrice Talon est en passe d'Ãªtre gagnÃ©. En faisant du patrimoine cultuel un levier de "soft power" et de croissance, le gouvernement bÃ©ninois a hissÃ© les Vodun Days 2026 au rang de mastodonte du calendrier culturel africain. L'Ã©dition tenue Ã Ouidah du 8 au 10 janvier a pulvÃ©risÃ© tous les records, selon les chiffres officiels de l'Institut national de la statistique et de la dÃ©mographie (INStaD). â€¦